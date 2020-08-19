Elektrikli Dağ Bisikletçileri İsviçre'de Kozlarını Paylaştı
İsviçre'de 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Verbier E-Bisiklet Festivali'nde bir araya gelen sporcular ve her seviyeden elektrikli dağ bisikletçileri, Verbier'i çevreleyen dağlarda kıyasıya mücadele etti.
19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:41
İsviçre'de 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Verbier E-Bisiklet Festivali'nde bir araya gelen sporcular ve her seviyeden elektrikli dağ bisikletçileri, Verbier'i çevreleyen dağlarda kıyasıya mücadele etti
Kaynak: DailyMotion.com