Elektrikli Dağ Bisikletçileri İsviçre'de Kozlarını Paylaştı İsviçre'de 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Verbier E-Bisiklet Festivali'nde bir araya gelen sporcular ve her seviyeden elektrikli dağ bisikletçileri, Verbier'i çevreleyen dağlarda kıyasıya mücadele etti.

İsviçre'de 13-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Verbier E-Bisiklet Festivali'nde bir araya gelen sporcular ve her seviyeden elektrikli dağ bisikletçileri, Verbier'i çevreleyen dağlarda kıyasıya mücadele etti Kaynak: DailyMotion.com