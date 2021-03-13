Elektrikli Dacia Spring yola çıkıyor
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Elektrikli Dacia Spring yola çıkıyor

13.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:38
Elektrikli Dacia Spring yola çıkıyor

Dacia’nın elektrikli mobiliteyi herkes ve her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği Yeni Spring, Fransa’da devlet teşvikli 12 bin 403 Euro’dan başlayan fiyatlarla 20 Mart’tan itibaren ön siparişe çıkıyor.

CARMEDYA.COM – Dacia'nın elektrikli mobiliteyi herkes ve her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği Yeni Spring, Fransa'da devlet teşvikli 12 bin 403 Euro'dan başlayan fiyatlarla 20 Mart'tan itibaren ön siparişe çıkıyor.

Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Spring'in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12 bin 403 Euro'dan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek.

Avantajl fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım çözümlerine yönelik geliştirilen Business versiyonu ise Mart 2021'den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022 yılından itibaren yollarda olacak.

SUV görünümüne sahip yüzde 100 elektrikli bir otomobil olan Spring, WLPT verileriyle 230 km'lik (şehir içi 305 km) menziliyle çoğu şehir içi ve şehirler arası sürüş ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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