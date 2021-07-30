Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
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Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı Uşak'ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek düşen sürücü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

UŞAK - Uşak'ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek düşen sürücü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde stadyum kavşağında meydana geldi. İddialara göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ç., kontrolü kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarları üzere olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.Ç., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı
Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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