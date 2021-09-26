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Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Medine Eren (15) ile annesi Şehzade Eren (40) yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Medine Eren (15) ile annesi Şehzade Eren (40) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Sefa Başıbütün'ün (26) kullandığı 16 Y 1990 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan Medine Eren'in elektrikli bisikletiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet, 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü Medine ile arkasındaki annesi Şehzade Eren yaralandı. Yaralı anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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