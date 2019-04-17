Elektrikli bisikletleri böyle çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 ayrı bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te farklı yer ve zamanlarda meydana gelen 3 ayrı elektrikli bisiklet çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yeri yakınlarındaki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler 2 kişilik bir çetenin peşine düştü. Elektirikli bisikletlerin zincirlerini ellerindeki demir kesme makası ile keserek götüren şahıslar, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı. Gözaltına A.C.S ve A.K'nin daha önceden hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit etti. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA