Elektrikli Bisikletlerde Ehliyet ve Plaka Zorunluluğu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğuna ilişkin hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı.



Ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Üniversite ve İstasyon caddelerinde, trafikte seyir halinde bulunan elektrikli bisiklet sürücülerini durdurup uyarıcı bilgiler verdi.



Motosiklet ve elektrikli bisikletlerde kask kullanımının zorunlu olduğunu anlatan polis ekipleri, bunun yanı sıra caddeden geçen vatandaşları da bilgilendirdi.