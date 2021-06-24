Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
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Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı

Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen bir sürücü, elektrikli bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Bu anlar çevredeki bir kişi tarafından kayda alınırken, taşıma şekli şaşkınlık yaşattı. 


Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı
Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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