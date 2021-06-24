Elektrikli bisikletle koltuk taşıdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen bir sürücü, elektrikli bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Bu anlar çevredeki bir kişi tarafından kayda alınırken, taşıma şekli şaşkınlık yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz