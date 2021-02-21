Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin"
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Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin"

21.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:28
Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler;

BURSA'da kullandığı elektrikli bisikletle annesinin mezarına kardeşiyle birlikte giderken kaza yapıp yaralanan sürücü Yaren Arslan'ın (19), "Dedeme söylemeyin.

BURSA'da  kullandığı elektrikli bisikletle annesinin mezarına kardeşiyle birlikte giderken kaza yapıp yaralanan sürücü Yaren Arslan'ın (19), "Dedeme söylemeyin. Çok üzülür" demesi dikkat çekti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta meydana geldi. Yaren Arslan ve kardeşi Bedirhan Arslan (14), annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı. Yaren Arslan'ın kullandığı elektrikli bisiklet,  Ahmet Emre Ongan(27) yönetimindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.

'DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR'

Yaren Arslan'ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; 'Dedem çok üzülür, ona söylemeyin'
Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; 'Dedem çok üzülür, ona söylemeyin'
Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; 'Dedem çok üzülür, ona söylemeyin'
Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; 'Dedem çok üzülür, ona söylemeyin'
Annelerinin mezarına giderken kaza yapan kardeşler; 'Dedem çok üzülür, ona söylemeyin'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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