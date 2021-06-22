Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Hatay'da mola verdi
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Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Hatay'da mola verdi

Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Hatay'da mola verdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinden elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan 30 yaşındaki aşçı Bengi Baytekin, Hatay'a ulaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinden elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan 30 yaşındaki aşçı Bengi Baytekin, Hatay'a ulaştı.

Baytekin, mola verdiği Kırıkhan ilçesinde AA muhabirine, 40 gün önce çıktığı yolda 10 ili ziyaret ettiğini söyledi.

İlk kez bisikletle bu tür uzun yolculuğa çıktığını ifade eden Baytekin, Türkiye'nin çok katmanlı zengin mutfak kültürünü yerinde keşfetmeyi amaçladığını vurguladı.

Gezisinde Antakya mutfağını deneyimleme fırsatı bulduğunu aktaran Baytekin, Hatay'dan sonra Gaziantep,Şanlıurfa üzerinden Mardin'e giderek turu sonlandırmayı planladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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