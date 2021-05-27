Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Konya'da mola verdi
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Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Konya'da mola verdi

Elektrikli bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Bengi, Konya'da mola verdi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinden elektrikli bisikletle Türkiye turuna çıkan İngilizce mütercim tercümanlık mezunu aşçı 30 yaşındaki Bengi Baytekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinden elektrikli bisikletle Türkiye turuna çıkan İngilizce mütercim tercümanlık mezunu aşçı 30 yaşındaki Bengi Baytekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Meslek olarak aşçılığı tercih ettiğini belirten 30 yaşındaki Baytekin, bisikletle tek başına tura çıkabilme cesaretini gösteren bir bayan olarak da hemcinslerine örnek olmayı amaçladığını belirtti.

Dünyada önemli bir mutfağa sahip Türkiye'deki yemek kültürünü keşfetmenin yanı sıra aynı zamanda bir kadın olarak tek başına yola çıkılabileceğini, bisikletle de seyahat edilebileceğini göstermek amacıyla böyle bir tura çıkmaya karar verdiğini vurgulayan Baytekin, iki yıl önce de Uzakdoğu'ya yanına sadece sırt çantasını alıp gittiğini ve orada hem seyahat ederken, aynı zamanda çalıştığını da hatırlatarak daha sonrasında ise Türkiye'ye geri döndüğünü belirtti.

Baytekin, tura Nisan'ın 15'inde başladığını ancak araya giren üç haftalık sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Isparta'da bisiklet ve ekipmanlarını bırakarak tekrar Kaş'a dönüş yaptığını belirterek, "1,5 ay önce de tekrar yola çıktım. Mardin'e doğru devam ediyorum. Daha sonra Tunceli'yi görmek istiyorum. Günde ortalama 80 kilometre pedal çeviriyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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