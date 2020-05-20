Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
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Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
20.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:51

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi, Osmanbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle hareket halinde olan Abdurrahman A. (20), iddiaya göre kriz geçirip titremeye başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan bisiklet, yol kenarında park halindeki 16 RD 827 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten düşen Abdurrahman A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman A., hastaneye kaldırıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.


Kaynak: DHA

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