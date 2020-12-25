Elektrikli bisiklet yayalara çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Özlem M., ve Evra A'ya, Şuayip T., idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada Özlem M., Evra A., ve elektrikli bisiklet sürücüsü Şuayip T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı