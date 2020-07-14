Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler Kavşağında meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet, otomobile çarptı.

Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler Kavşağında meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet, otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki elektrikli bisiklet Beyciler Kavşağı mevkisinde Memur-Sen Konutları istikametinden kavşağa girmek isteyen D.K. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü M.A. için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA