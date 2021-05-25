Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 2 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi Baykul Sokak ile 1931 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile E.G. idaresinde ki 81 AAR 267 plaka otomobil sokakların kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Y.K. otomobilin ön camına kafasını çarparak ağır yaralanırken elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan A.A.'da yaralandı. Kazada yaralanan Y.K.'nın tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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