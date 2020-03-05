Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

05.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:45

Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Kaza, İnegöl ilçesi Metal Sanayi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G. idaresindeki 34 YT 9262 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan gelen Mahmudo S. idaresindeki elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Muhammed S. yere düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı ambulansla İnegöl Devlet hastanesine götürüldü.



Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA