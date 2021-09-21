Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ebru Sonkaya (27) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada, Ebru Sonkaya ile çocukları Nurhayat (6) ve Berat (7) ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ebru Sonkaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan iki çocuk ile motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sonkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında Sonkaya'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özpirinçci Göksel İrem Derici Gökhan Çıra
Spor Muslera Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:11:52. #1.17#