Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
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Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

04.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:04
Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

MANİSA'da bir evin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bisiklete binerek uzaklaşan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

MANİSA'da bir evin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, bisiklete binerek uzaklaşan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Çalınan bisikletin sahibi İbrahim Büyükşahin (30), "Bir gün önce elektrikli bisikletim arıza yapmış, kilidi bozulmuştu. Apartmanın içerisine alacaktım ama aceleden unuttum. Bizim şansımız mıdır, kaderimiz midir bilmiyorum. O bir gün içerisinde hırsızlık gerçekleşti" dedi.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle işten evine dönen İbrahim Büyükşahin, bisikletini evinin önündeki kaldırıma bıraktı. Sabah uyandığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Şahin, komşusuna ait iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şahin, görüntülerden elektrikli bisikletinin çalındığını tespit edip, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, bölgedeki diğer güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, kapüşonlu kıyafet giyen ve yüzünü atkıyla kapattığı görülen şüphelinin, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak önce etrafı gözetlediği ardından da rahat tavırlarla bisiklete binerek, uzaklaştığı görüldü.  

'EVE GİRMEMDEN 15 DAKİKA SONRA ÇALMIŞ'Elektrikli bisikletinin 15 dakika içerisinde çalındığını belirten İbrahim Büyükşahin, "16.00-24.00 vardiyasında çalışıyorum. Saat 00.30'da eve döndüm. Elektrikli bisikletim kapının önündeydi. Kamera kayıtlarına göre, eve girmemden 15 dakika sonra hırsız, elektrikli bisikletimi alıp, götürüyor. Sabah indiğimde elektrikli bisikletim yerinde yoktu. Çalındığını anlayınca, polisi aradım. Ardından da Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifademi verdim" dedi.Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın diyen Büyükşahin şunları söyledi:

Akşamüzeri ekipler gelip kamera kaydı görüntülerini ve gereken bilgileri aldılar. Yakalanmasını bekliyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu elektrikli bisiklet hırsızlıkları bu aralar çok arttı. Bunun peşini bırakmayacağım. İfade vermeye gittiğimde çok sayıda hırsızlık mağduru insan sıra bekliyordu. Bir gün önce elektrikli bisikletim arıza yapmış, kilidi bozulmuştu. Apartmanın içerisine alacaktım ama aceleden unuttum. Bizim şansımız mıdır, kaderimiz midir bilmiyorum. O bir gün içerisinde hırsızlık gerçekleşti. Elektrikli bisikletin şu anki fiyatı, 2 bin 900 TL civarındaydı" dedi.      


Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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