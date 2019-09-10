10.09.2019 16:19

Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli bisiklet, kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken polis, yüzlerini sararak gizleyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siteler Mahallesi, Ulus Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan 20 AAC 091 plakalı elektrikli bisiklet, dün saat 05.00 sıralarında, yüzünü sararak gizleyen bir kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Sabah elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden İlker Kayhan, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde elektrikli bisikletinin çalındığını belirledi. Kayhan, görüntülerden olay anında 1 kişinin de gözcülük yaptığını gördü. Görüntülerle polise giden Kayhan, çalan kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA