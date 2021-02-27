Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
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Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

27.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:04
Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde elektrikli bisiklet çalan şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin P.C. olduğunu tespit etti. Çaldığı elektrikli bisikletle yakalanan şüphelinin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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