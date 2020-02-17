Elektrikli battaniye evi yaktı
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Elektrikli battaniye evi yaktı

Edirne'de bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

17.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:52
Elektrikli battaniye evi yaktı

'de bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.


Olay, Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın ikinci katındaki ikamette meydana geldi. Yangının prizde takılı bırakılan elektrikli battaniyeden başladığı iddia edildi. Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar alınmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Edirne itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.


Büyük çapta maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen evde polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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