Elektrikli battaniye evi yakıyordu
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Elektrikli battaniye evi yakıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir evde, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

05.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:55
Elektrikli battaniye evi yakıyordu

'nın ilçesi Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir evde, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen, ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Cevat Şakir Mahallesi Meriç Sokak üzerindeki bir evde yangın ihbarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ev içinde bulunan çift kişilik bir yatak yanarken, yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.


Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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