Elektrikli battaniye ev yaktı
Köyceğiz ilçesi Dövüşbelen Mahallesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.
KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesi Dövüşbelen Mahallesindeki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında ev içindeki eşyalarda büyük oranda hasar oluştu.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesinin ardından Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tek katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangının elektrik battaniyeden çıktığı öğrenildi.
Yangın sonrası ev içindeki eşyalarda büyük hasar oluşurken evde yaşayan vatandaşlarda bir zarar oluşmadığı açıklandı. - MUĞLA
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