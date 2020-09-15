Elektrikli araçta tasarım yarışmasına başvuru için 18 Eylül son gün Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Covid-19 salgını nedeniyle online olarak 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya başvurular 18 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

"Elektrikli Araçlar" temasıyla düzenlenecek online yarışmada, genel tasarımdan yazılıma kadar otomotiv endüstrisinde farklılık yaratacak yenilikçi projelere toplam 250 bin TL ödül verilecek. Dereceye girenlere ayrıca yurtdışında eğitim hakkı ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme imkânı da tanınacak.

Türkiye otomotiv endüstrisinde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Covid-19 salgını nedeniyle online olarak 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sektörün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmaya başvurular, online olarak 18 Eylül Cuma günü mesai saati bitimine kadar sürecek.

"Elektrikli Araçlar" temasıyla sektörün geleceğine ışık tutacak olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek. Bireysel ya da ekip olarak katılıma açık olan yarışmada dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 250 bin TL ödül verilecek.

Birinciye 70 bin ödül ve yurt dışı eğitim hakkı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasının birincisi 70 bin TL, ikincisi 60 bin TL, üçüncüsü 50 bin, dördüncüsü 40 bin TL ve beşincisi de 30 bin TL ödül almaya hak kazanacak. Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl boyunca yurtdışında eğitim görme imkânına da kavuşacak. OİB, ayrıca nakdi ödüllere ek olarak dereceye giren projelerin İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde geliştirilmesine de destek olacak.

Girişim projelerinin değerlemesi 47 milyon dolara ulaştı

OİB, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nı, dünyada sürücüsüz, yapay zekâya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye'nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma vizyonuyla hayata geçiriyor. Yarışmada şimdiye dek ödül alan girişim projelerinin elde ettiği başarı ise OİB'in vizyonundaki başarıyı ortaya koyuyor. Bugüne dek 4 bin 25 projenin değerlendirildiği ve 102 projenin derece aldığı yarışmada, kazanan girişim projelerinin şirket değerlemesi 47 milyon dolara ulaştı, 258 kişiye ise istihdam sağlandı.

Bu yıl da en yenilikçi tasarımların ödüllendirileceği yarışmada; otomotivdeki genel tasarım, yazılım tasarımları ve ülke ve bölgeler için farklılık yaratacak projelere odaklanılacak. Yarışma kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanacak parçalar, batarya ve piller, tüm mekanik ve elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi projeler değerlendirilecek.

Kaynak: Bültenler