Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

Erzurum'da, elektrikli araçların şarj ünitelerinin yerli ve milli olarak üretiminin yapılması amacıyla kurulan ve açılışına hazırlanan fabrika eylül ayında hizmete girecek.

14.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:54

Erzurum'da, elektrikli araçların şarj ünitelerinin yerli ve milli olarak üretiminin yapılması amacıyla kurulan ve açılışına hazırlanan fabrika eylül ayında hizmete girecek.

Gersan Elektrik A.Ş (GERSAN) Yatırım Koordinatörü ve BEB3D Yatırım Danışmanı Mühendis Ensar Temur, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekare alana kurulan fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında elektrikli araçların piyasaya çıkmasıyla elektrikli şarj ünitesi üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanışıp danışmanlık hizmeti aldıklarını anlatan Temur, "GERSAN bünyesinde TÜBİTAK projesi yaptık ve projemiz başarılı oldu. Ilıcalı hocamız da bu yatırımın Erzurum'da yapılmasını ve devlet desteğiyle olmasını istedi. Biz de 2018 yılında Erzurum'a gelmeye karar kıldık." dedi.

Temur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim zamanı Erzurum'a geldiğinde söz konusu projeyi vatandaşlara anlattığını aktardı.

Erdoğan'a, 250 kişinin çalışacağı fabrikada tamamen yerli ve milli elektrikli şarj üniteleri üreteceklerini ve bu sayede Erzurum'u elektronik merkezi üstü haline getirebileceklerini beyan ettiklerini dile getiren Temur, "Cumhurbaşkanımıza söz verdik ve Erzurum'a gelmeye karar kıldık. Ilıcalı sayesinde KOSGEB'ten 5 milyonluk destek gelmişti. Biz de Cumhurbaşkanımıza 10-15 yıl içinde buraya 25 milyon dolarlık yatırım yapacağımızı ve özellikle sadece elektrikli araçların şarj ünitelerinin tamamını yüzde yüz yerli olarak Erzurum'da üreteceğimizi söyledik." diye konuştu.

Temur, şarj ünitelerini gelişen teknolojiye ayak uydurarak geliştirip ürettiklerini ve ortak bir platformda birleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaların AR-GE'lerini İstanbul'da tamamladıklarını kaydetti.

Erzurum'da üretim yapacak fabrikanın yaklaşık 6 milyon dolarlık cihaz ve ekipmanla donatıldığını dile getiren Temur, "Eylül ayının sonlarına doğru lütfederse Cumhurbaşkanımızı davet edip fabrikanın açılışını yapmayı düşünüyoruz. Fabrikamızı geç açmamız nedeni pandemi ve bazı cihazların istediğimiz şekilde tasarımı ve sevkiyatıyla ilgili." diye konuştu.

"İngiltere'den talep aldık"

Temur, şarj üniteleri için İngiltere'den talep aldıklarını belirterek, İngiltere ve bazı ülkelerde pazarlama alanında çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Söz konusu şarj ünitelerinin seri üretimine hazır olduklarını vurgulayan Temur, "Tamamen Türk mühendislerinin tasarlayıp üreteceği ve çalışacağı elektrikli araçların şarj ünitelerinin seri üretimi için hazırız. Çünkü Cumhurbaşkanımıza yüzde yüz yerli ve milli yapacağımıza söz verdik. Şarj ünitelerimiz yakında araç istasyonlarında görülecek. " dedi.

Temur, Norveç'in 2023 yılı itibarıyla fosil yakıtları araçlarda tamamen kullanmayıp yüzde yüz elektriğe döneceğini, Finlandiya ve Almanya'nın da böyle düşündüğünü aktardı.

BEB3D Tasarım yetkilisi ve GERSAN ortak proje yürütücüsü Hakan Şahin de GERSAN'ın kendilerine elektrikli şarj ünitelerinin fason üretimini yapma hakkını verdiğini söyledi.

"Şarj cihazları yeni çıkan araçlara göre tasarlandı"

Ilıcalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Şahin, "Zonguldak'ta GERSAN'ın bu proje için bize ayırdığı devasa alana rağmen, biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğimiz sözden dolayı Erzurum'da üretime devam ettik. Şarj cihazlarımızın hepsi dijital ekrandan kontrol edilebilir, uzaktan erişilebilir, içinde haberleşme cihazı olan tüm araçlarla haberleşebiliyor ve sürekli güncellenebilir, yeni çıkan araçlara göre tasarlandı." diye konuştu.

Şahin, teknolojik gelişmelerle ilgili tüm dünyayı yakından takip ettiklerini belirterek, yakın gelecekte dünyanın fosil yakıtlı araçlardan vazgeçeceğini dile getirdi.

Yakında elektrikli kombi, ledli sokak ve bina aydınlatma gibi yatırım projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Şahin, "Erzurum'da yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız. Şimdilik şarj ünitesi için 6 milyon dolarlık yatırımımız oldu. Yerli otomobil çıkmadan önce şarj ünitelerimiz sahada yerini alacak. Şarj ünitelerimizin ve fabrikamızın ismini Cumhurbaşkanımızın takdirine bıraktık. Ne isim önerirse onu vereceğiz. Projemiz Erzurum'a Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geldi." dedi.

Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 3. Sayfa
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hüseyin Filiz Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Ebru Gündeş Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:56:16. #1.14#
title