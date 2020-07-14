Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
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Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

Erzurum'da, elektrikli araçların şarj ünitelerinin yerli ve milli olarak üretiminin yapılması amacıyla kurulan ve açılışına hazırlanan fabrika eylül ayında hizmete girecek.

Elektrikli araçların yerli ve milli şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
14.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:50

Erzurum'da, elektrikli araçların şarj ünitelerinin yerli ve milli olarak üretiminin yapılması amacıyla kurulan ve açılışına hazırlanan fabrika eylül ayında hizmete girecek.

Gersan Elektrik A.Ş (GERSAN) Yatırım Koordinatörü ve BEB3D Yatırım Danışmanı Mühendis Ensar Temur, Erzurum-Pasinler kara yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekare alana kurulan fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında elektrikli araçların piyasaya çıkmasıyla elektrikli şarj ünitesi üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanışıp danışmanlık hizmeti aldıklarını anlatan Temur, "GERSAN bünyesinde TÜBİTAK projesi yaptık ve projemiz başarılı oldu. Ilıcalı hocamız da bu yatırımın Erzurum'da yapılmasını ve devlet desteğiyle olmasını istedi. Biz de 2018 yılında Erzurum'a gelmeye karar kıldık." dedi.

Temur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim zamanı Erzurum'a geldiğinde söz konusu projeyi vatandaşlara anlattığını aktardı.

Erdoğan'a, 250 kişinin çalışacağı fabrikada tamamen yerli ve milli elektrikli şarj üniteleri üreteceklerini ve bu sayede Erzurum'u elektronik merkezi üstü haline getirebileceklerini beyan ettiklerini dile getiren Temur, "Cumhurbaşkanımıza söz verdik ve Erzurum'a gelmeye karar kıldık. Ilıcalı sayesinde KOSGEB'ten 5 milyonluk destek gelmişti. Biz de Cumhurbaşkanımıza 10-15 yıl içinde buraya 25 milyon dolarlık yatırım yapacağımızı ve özellikle sadece elektrikli araçların şarj ünitelerinin tamamını yüzde yüz yerli olarak Erzurum'da üreteceğimizi söyledik." diye konuştu.

Temur, şarj ünitelerini gelişen teknolojiye ayak uydurarak geliştirip ürettiklerini ve ortak bir platformda birleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaların AR-GE'lerini İstanbul'da tamamladıklarını kaydetti.

Erzurum'da üretim yapacak fabrikanın yaklaşık 6 milyon dolarlık cihaz ve ekipmanla donatıldığını dile getiren Temur, "Eylül ayının sonlarına doğru lütfederse Cumhurbaşkanımızı davet edip fabrikanın açılışını yapmayı düşünüyoruz. Fabrikamızı geç açmamız nedeni pandemi ve bazı cihazların istediğimiz şekilde tasarımı ve sevkiyatıyla ilgili." diye konuştu.

"İngiltere'den talep aldık"

Temur, şarj üniteleri için İngiltere'den talep aldıklarını belirterek, İngiltere ve bazı ülkelerde pazarlama alanında çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Söz konusu şarj ünitelerinin seri üretimine hazır olduklarını vurgulayan Temur, "Tamamen Türk mühendislerinin tasarlayıp üreteceği ve çalışacağı elektrikli araçların şarj ünitelerinin seri üretimi için hazırız. Çünkü Cumhurbaşkanımıza yüzde yüz yerli ve milli yapacağımıza söz verdik. Şarj ünitelerimiz yakında araç istasyonlarında görülecek. " dedi.

Temur, Norveç'in 2023 yılı itibarıyla fosil yakıtları araçlarda tamamen kullanmayıp yüzde yüz elektriğe döneceğini, Finlandiya ve Almanya'nın da böyle düşündüğünü aktardı.

BEB3D Tasarım yetkilisi ve GERSAN ortak proje yürütücüsü Hakan Şahin de GERSAN'ın kendilerine elektrikli şarj ünitelerinin fason üretimini yapma hakkını verdiğini söyledi.

"Şarj cihazları yeni çıkan araçlara göre tasarlandı"

Ilıcalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Şahin, "Zonguldak'ta GERSAN'ın bu proje için bize ayırdığı devasa alana rağmen, biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğimiz sözden dolayı Erzurum'da üretime devam ettik. Şarj cihazlarımızın hepsi dijital ekrandan kontrol edilebilir, uzaktan erişilebilir, içinde haberleşme cihazı olan tüm araçlarla haberleşebiliyor ve sürekli güncellenebilir, yeni çıkan araçlara göre tasarlandı." diye konuştu.

Şahin, teknolojik gelişmelerle ilgili tüm dünyayı yakından takip ettiklerini belirterek, yakın gelecekte dünyanın fosil yakıtlı araçlardan vazgeçeceğini dile getirdi.

Yakında elektrikli kombi, ledli sokak ve bina aydınlatma gibi yatırım projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Şahin, "Erzurum'da yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız. Şimdilik şarj ünitesi için 6 milyon dolarlık yatırımımız oldu. Yerli otomobil çıkmadan önce şarj ünitelerimiz sahada yerini alacak. Şarj ünitelerimizin ve fabrikamızın ismini Cumhurbaşkanımızın takdirine bıraktık. Ne isim önerirse onu vereceğiz. Projemiz Erzurum'a Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geldi." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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