Elektrikli araçların iznine ilişkin Adalar Kaymakamından açıklama
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Elektrikli araçların iznine ilişkin Adalar Kaymakamından açıklama

Faytonların yerine elektrikli araçların kullanılması için istenen iznnm reddedilmesi konusuna ilişkin Adalar Kaymakamlığından açıklama geldi.

Elektrikli araçların iznine ilişkin Adalar Kaymakamından açıklama
19.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:48

Faytonların yerine elektrikli araçların kullanılması için istenen iznnm reddedilmesi konusuna ilişkin Adalar Kaymakamlığından açıklama geldi. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, "Sigortasız ve tescilsiz bir aracın trafiğe çıkması risk taşıyor. En kısa sürede tescil için gerekli belgelerin oluşturulmasıyla birlikte tarafımıza müracat edilmesi halinde biz de işlemleri yürüteceğiz. Bunun için de heyecanla bekliyoruz" dedi.

İBB'nin Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli aracın kullanımı ile ilgili Adalar Kaymakamlığından izin talep etti. Adalar Kaymakamlığı Adalar'da kullanılacak araçların Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı için taleplerini reddetti.

Konuya ilişkin Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan açıklama yaptı. Ayhan, "Adalarımız için doğa dostu, çevreci ulaşım aracını hepimiz arzu ediyoruz. Bu süreçte bizler de Sayın Valimiz ve ilgili kuruluşlarla hep birlikte, el birliğiyle çalıştık. Bu noktaya gelmesinde biz de katkı sağladık. Bugün lansmanı yapılan araçlarda da toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak yerine getirilmesi amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Adalar olarak da heyecanlıyız" dedi.

Ayhan açıklamasının devamında, "Bugün gördüğünüz araçlarda Trafik Hizmetleri Müdürlüğümüzün yaptığı değerlendirmede bu araçların golf araç olarak imal edildiği ve karayolları yeterlilik belgesi taşımadığı belirtildi. Bu sebeple mevzuat olarak uyulması gereken, yapılması gereken tescil plaka oluşturması ve trafik sigortası yapılması toplu taşıma hizmetlerin de de mali zorunlu sigortasının da yapılması özelliklerini barındırması gerekiyor. Bu araçlarımızın bu tescillerini mümkün olmadığı anlaşıldı. Biz İETT yetkilileriyle görüşmelerimizde bu eksikliklerin tamamlanarak tarafımıza müracaat edilmesi gerektiğini kendilerine iletmiştik. Bugünkü süreçte de bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle bu araçların karayolları trafik kanununa göre karayollarına çıkması risk teşkil etmektedir. Sigortasız ve tescilsiz bir aracın trafiğe çıkması risk taşıyor. Herhangi bir zarar doğması durumunda bunun sorumluluğu Kaymakamlık olarak bizlerin ve emniyet güçlerinin üstleneceği açıktır. En kısa sürede tescil için gerekli belgelerin oluşturulmasıyla birlikte tarafımıza müracat edilmesi halinde biz de işlemleri yürüteceğiz. Bunun için de heyecanla bekliyoruz. Adalar huzur yeri. ve birçok kültür varlığını içinde barındırıyor. Burada çevre ve doğa dostu ulaşım hizmetleri için bizler de son derecede heyecanla bekliyoruz. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Adalarımızdaki güzel atmosferi daha güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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