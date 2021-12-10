Elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek cihaz geliştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek cihaz tasarladı.

SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişilik ekibiyle elektrikli araçların satış sonrası servis ihtiyacına yönelik proje üzerinde çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, KOSGEB desteğiyle yaklaşık 2 yılda "Motokont" adı verilen cihaz geliştirildi. Cihaz, elektrikli araçların arızalarını anında tespit etmeye imkan sağlıyor.

"5 yıl içinde servis ve yan sanayi ihtiyacı olacak"

Prof. Dr. Soyhan, AA muhabirine, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde elektrikli araçlarda kullanılabilecek yeni teknolojileri geliştirmek üzere çalıştıklarını söyledi.

Yeni nesil araçların elektrikli veya hibrit olarak yaygınlaşmaya başladığını belirten Soyhan, "Geliştirdiğimiz cihazla, araçlardaki elektrik donanımı ve elektromekanikle ilgili oluşabilecek bütün arızaları online olarak incelenebiliyor." dedi.

Gelişen teknolojiyi takip etmenin yanı sıra yerli teknolojiyi de geliştirme amacında olduklarını vurgulayan Soyhan, şöyle devam etti:

"Motokont sayesinde, araçta meydana gelebilecek arızaları online olarak anında ve konum belirterek tespit etmek mümkün olacak. Bunu kullanabilecek kişileri de eğiterek istihdama da katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Gelecekte karşılaşacağımız elektrikli araç teknolojisine bugünden hazır olmayı amaçlıyoruz. Bütün araçların ve modellerinin izlenebileceği cihaz geliştirdik. Bu hem teknolojik olarak bir ilk olacak hem de teknolojiyi ithal eden ülke durumundan çıkıp ihraç eden ülke pozisyonuna geçmeyi sağlayacak. Bu sadece araç servis alanlarında değil, sigorta sektöründe de çok önemli kazanımlar sağlayacak."

Soyhan, cihazın, sigorta şirketlerinin araç kazalarını doğru tanımlayarak masrafların azaltılmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kullanıcıya, satıcıya, yan sanayiye, servislere ve sigorta sektörüne hizmet verecek bir teknoloji geliştirdiklerini anlatan Soyhan, "Servis, parça onarımı yerine değiştirmeyi tercih ediyor ama bu bir milli servet. Milli servetin dışarıya gitmesini önlemek için sıfır atık politikası izliyoruz. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz. Katkı azımsanacak bir katkı değil, çok ciddi meblağlar tutabilir." ifadelerini kullandı.

"Yanlış arıza tespitleri önlenecek"

Proje ortağı Bilim Adamları ve Mucitler Derneği (BİMUD) Otomotiv Kurulu Başkanı İhsan Boya da 21 yıldır sektörde çalışmalar yaptığını aktardı.

Boya, piyasanın bir açığı olduğunu dile getirerek, "Cihazımız, bir motoru dışarıda aracın üzerine takmadan test edebilmeye yarıyor, elektrikli direksiyonlar yerine takılı değilken test edebiliyor. Herhangi bir arıza ararken rehberlik fonksiyonuna sahip. Arızayı nokta nokta tespit etmeye yarıyor. Rehberlik fonksiyonu en büyük avantajı. Nokta atış arıza tespitinde faydalı olacak bir makine." diye konuştu.

Projenin KOSGEB tarafından geçen ay onaylanıp başarılı bir şekilde sonuçlandığına dikkati çeken Boya, patent başvurusunda bulunduklarını, şu anda talep topladıklarını kaydetti.

Cihazla, yanlış arıza tespitlerinin önleneceğine işaret eden Boya, "Gereksiz dış alım olayı ortadan kalkıyor, yurt dışına bağlılık yok. Projenin montajı, tasarımı tamamen yerli mühendislere ait. Cihazımızı seri üretim haline getiriyoruz, son aşamadayız." dedi.

Sigorta eksperi Kamuran Karşanbaş ise cihazla alakalı ön eğitim aldığını belirterek, kaza yapan araçta tespitin çok çabuk, fazla parça sökümü yapılmadan gerçekleştirebildiğini, bunun da zaman ve müşteri memnuniyeti açısından sektöre ekonomik katkı sunacağını ifade etti.