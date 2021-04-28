Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Dünyada elektrikli araçlara ilgi her yıl artarken, 2019 yılı itibarıyla elektirkli araç kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştığı bildirildi.

Dünyada elektrikli araçlara ilgi her yıl artarken, 2019 yılı itibarıyla elektirkli araç kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştığı bildirildi. 2019 yılında dünya çapındaki filoya 1,5 milyon daha yeni bataryalı elektrikli araçların eklendiği de belirtildi.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, elektrikli araç kullanıcı sayıları belli oldu. Dünyada elektrikli araçlara ilginin her yıl arttığının saptandığı araştırmada, 2019 yılı itibariyle elektrikli araç kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştığı, 2019 yılında dünya çapındaki filoya da 1,5 milyon bataryalı elektrikli araç eklendiği ifade edildi. Araştırmada, bataryalı elektrikli araç kullanımının 2012 yılında 110 bin olduğu, 2015 yılında bu sayının 720 bin, 2016 yılında ise 1,18 milyona çıktığı kaydedildi.

"TÜRKİYEDE RAKAM 44 BİN 291"

Dünyanın en çok satan bataryalı elektrikli aracı ise Tesla'nın Model 3'ü olarak açıklandı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Tesla 88 bin 400 araç teslim ederken, elektrikli araçlar için en büyük pazarın Çin'de olduğu belirtilen araştırmada, Türkiye'de 44 bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil olduğu bilgilerine yer verildi.

Ajans Press, elektrikli araçlarla alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini de inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, 2019 yılından bugüne kadar yazılı basına yansıyan haber adedi 12 bin 360 olarak kaydedildi. Yine aynı tarihler arasında Tesla'nın çıkan haber adedi ise 7 bin 868 olarak görüldü. Dizel otomobillerle alakalı 11 bin 309, LPG'li otomobillerle ilgili 6 bin 138, benzinli otomobiller ise 15 bin 26 haberle konuşuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı