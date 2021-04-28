Elektrikli araçlara ilgi artıyor
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Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Elektrikli araçlara ilgi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyada elektrikli araçlara ilgi her yıl artarken, 2019 yılı itibarıyla elektrikli araç kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştı.

Dünyada elektrikli araçlara ilgi her yıl artarken, 2019 yılı itibarıyla elektrikli araç kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştı. 2019 yılında dünya çapındaki filoya 1,5 milyon yeni bataryalı elektrikli araçlar eklendiği de gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre elektrikli araç kullanıcı sayıları belli oldu. Dünyada elektrikli araçlara ilginin her yıl arttığı gözlenirken, 2019 yılı itibarıyla bu aracı kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştı. 2019 yılında dünya çapındaki filoya 1,5 milyon yeni bataryalı elektrikli araçlar eklendiği de gözlendi. Geçmiş yıllarda bataryalı elektrikli araç kullanımına bakıldığında ise 2012 yılında bu sayının 110 bin olduğu gözlendi. 2015 yılında ise 720 bin olurken, 2016 yılında 1,18 milyona çıktığı kaydedildi. Elektrikli araç üreten Tesla 2020 yılının ilk çeyreğinde 88 bin 400 araç teslim ederken, elektrikli araçlar için en büyük pazarın Çin'de olduğu söylendi. Türkiye'de ise, 44 bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil olduğu kayıtlara geçti.

Ajans Press, elektrikli araçlarla ilgili medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre 2019 yılından bugüne kadar yazılı basına yansıyan haber adedi 12 bin 360 olarak kaydedildi. Yine aynı tarihler arasında Tesla'nın çıkan haber adedi ise 7 bin 868 olarak görüldü. Dizel otomobillerle alakalı 11 bin 309, LPG'li otomobillerle ilgili 6 bin 138, benzinli otomobiller ise 15 bin 26 haberle konuşuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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