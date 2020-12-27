Elektrikli Araçlar ve Kaynak teknolojileri projesine destek
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Elektrikli Araçlar ve Kaynak teknolojileri projesine destek

27.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:54
Elektrikli Araçlar ve Kaynak teknolojileri projesine destek

İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin hazırlamış olduğu "Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı Projesi" Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek...

İnönü Üniversitesi Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin hazırlamış olduğu "Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı Projesi" Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak asil projeler arasında yer aldı.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın TRB1 bölgesindeki turizm ve sanayinin geliştirilmesine dönük projeleri desteklemek amacıyla ilan ettiği Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projeler açıklandı. Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Teknolojileri Programıyla eğitim veren İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu'nun yaklaşık 1 milyon 250 bin TL'lik "Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvar" adlı projesi, program kapsamında başarılı bulunarak mali yönden desteklenecek asil projeler sıralamasında yer alması ile sözü edilen projenin kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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