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Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli

Elektrikli araçların en ekonomik şekilde şarj edilebilmesi ve şebekenin zorlanmaması için kullanıcıların şarj davranışlarını etkileyecek, zamana göre değişen elektrik tarifeleri geliştirilmesi önerildi.

24.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:06
Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli

Elektrikli araçların en ekonomik şekilde şarj edilebilmesi ve şebekenin zorlanmaması için kullanıcıların şarj davranışlarını etkileyecek, zamana göre değişen elektrik tarifeleri geliştirilmesi önerildi.

Kaynak: Dunya.com

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