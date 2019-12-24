Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli

24.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:06

Elektrikli araçların en ekonomik şekilde şarj edilebilmesi ve şebekenin zorlanmaması için kullanıcıların şarj davranışlarını etkileyecek, zamana göre değişen elektrik tarifeleri geliştirilmesi önerildi.