Elektrikli Araç Üreticisi Tesla Yeni Sürücüsüz Araç Teknolojisini Yatırımcılara Tanıttı

Elektrikli araç pazarının lideri Amerikalı üretici Tesla, otonom sürüş teknolojisi stratejisiyle ile ilgili internet üzerinden bir sunum yayınladı. Tepe yöneticisi Elon Musk sunumunda şirketin bu konudaki dev yatırımlarının meyvelerini vereceğini vurguladı.

Musk Tesla'nın çip konusuna yeni olmasına karşın dünyanın en iyi sürücüsüz araç çipini tasarladığını belirterek bütün otomobillerin bu bilgisayarla üretildiğini söyledi. Musk'a göre bu sayede Tesla hemen hemen bütün koşullarda tam otonom şekilde kullanılabilmesi için gerekli donanıma sahip olacak. Yapılması gereken tek şey ise bu yazılımın daha da geliştirilmesi. Euronews.com'da Görüntüle