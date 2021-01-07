"Elektrikli araç şarj istasyonları ağı genişliyor"

İstanbul merkez servisinin ardından İzmir ve Sakarya'daki servislerinde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye alan Auto King, elektrikli araç şarj istasyon uygulamasını yakın zamanda Türkiye genelindeki tüm servislerinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Otomotiv sektöründe çevre konusunda duyarlılığa önem verdiklerini dile getiren Auto King Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kıraç, onarım tekniği ile her yıl tonlarca araç parçasının çöpe gitmesine engel olarak hem milli ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağladığına vurgu yaptı. Günümüzde araçların hasar gören pek çok parçasının Auto King onarım teknikleri ile eski haline getirmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Kıraç, "Böylelikle hem yedek parça ithalatının önüne geçilerek milli ekonomi korunuyor hem de doğaya zarar veren milyonlarca ton atığın önüne geçiliyor. Üstelik bu onarımlar sayesinde araçların ikinci el satış değerleri de korunuyor" dedi.

Çevreyi, milli ekonomiyi ve araç sahiplerinin bütçesini koruyucu atılımlarına devam ettiklerini söyleyen Kıraç, "Şimdi de servis noktalarında yaygınlaştırdığımız elektrikli araç şarj istasyonları ile Türkiye'de elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunu olan şarj konusuna çözüm sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR"

3 farklı servis merkezinde elektrikli araç kullanıcıları için şarj hizmetini devreye aldıklarının altını çizen Auto King Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kıraç, bu hizmeti tüm servislerde vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Dünya genelinde elektrikli araçların hızla fosil yakıtlı araçların yerini aldığı belirten Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fosil yakıt kullanılmadığı için karbondioksit salınımı olmuyor. Bu sayede de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Sürdürülebilir dünya için önemli bir konumda olan elektrikli araçlarla ilgili gündemde olan ilk konu şarj istasyonlarının yeterli olmaması. Bu konuda ülkeler kendi içlerinde bu konuyu çözmek için kolları sıvadı. Bu bilinçle biz de Auto King olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle elektrikli araç dostu altyapımızı kurduk ve bugün İstanbul'daki merkez servisimizden sonra İzmir ve Sakarya servislerimizde de elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sunuyoruz. Tabii hedefimiz bununla da sınırlı değil. Bu hizmetimizi tüm servislerimizde vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 'Önce insan sağlığı' sloganı ile bu projeye destek ve imkan veren değerli Yönetim Kurulumuza ve ülkemizin öncü elektrikli araç şarj istasyon markası Voltrun 'a teşekkür ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı