Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar

Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2 gündür akşamları 4 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2 gündür akşamları 4 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Mağdur olan köylüler, seyyar lambanın ışığında yemek yapıp yiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2 gündür akşam saatlerinde 4 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Akşam yemeği saatlerinde elektriksiz kalan köylüler, seyyar lambalar ve el fenerleri ışığında yemek yemeye çalışıyorlar. Durumdan şikayetçi olan köylüler sık sık DEDAŞ Çağrı Merkezi'ni arasa da herhangi bir netice alamadı. - ŞANLIURFA

Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar
Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar
Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Diego Mustafa Er Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 22:35:52. #1.14#

title