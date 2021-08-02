Elektrikler neden kesildi? 2 Ağustos bugün elektrikler niye kesildi? Açıklama yapıldı mı? Elektrik kesintisi neden oldu?

Bugün yurt genelinde ülkemizde elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan elektrik kesintilerinin ardından vatandaşlar elektrikler neden kesildi, elektrikler niye gitti merak etti. Elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, elektrikler neden kesilmiştir? Elektrik kesintisi niye yaşandı? İşte detaylar...

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bunun ardından elektrikler neden kesilmiştir merak edilmişti. Konu hakkında Enerji Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır." denildi. Peki, Elektrikler neden kesildi? 2 Ağustos bugün elektrikler niye kesildi? Açıklama yapıldı mı? Elektrik kesintisi neden oldu?

2 AĞUSTOS ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ?

Türkiye'de pek çok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası "elektrikkesintisi" etiketi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra başka illerde de plansız kesintilerin de olduğu iddiası üzerine Enerji Bakanlığı açıklama yaparak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır." sözlerine yer verdi.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

BİRÇOK İLDEN KESİNTİ MESAJI GELDİ

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KESİNTİLER SONLANDI

Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, "Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır" sözlerinde bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır"