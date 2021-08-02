Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi elektrik kesintileri nerede oldu, ne zaman gelir?

Yurt genelinde bazı illerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki, hangi şehirlerde elektrik kesintisi var? Elektrikler ne zaman gelir? Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi elektrik kesintileri nerede oldu, ne zaman gelir? İşte detaylar sizlerle...

Son dakika: Yurt genelinde bazı şehirlerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Özellikle İstanbul, Aydın, Muğla, İzmir ve Manisa civarındaki elektrik kesintileri araştırılıyor. Peki, hangi şehirlerde elektrik kesintisi var? Elektrikler ne zaman gelir? Elektrik kesintisi yaşanan iller nelerdir? 2 Ağustos elektrik kesintisi hangi şehirlerde var? Hangi ilçe ve mahallede elektrikler kesildi?

HANGİ ŞEHİRLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VARDIR?

Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesildiği öğrenildi. Bunun ardından vatandaşlar hangi şehirlerde elektrik kesintileri yaşanıyor merak etti.

Elektrik kesintisi yaşanan bazı iller şu şekilde:

İstanbul

Yalova

Manisa

Bursa

Muğla

İzmir

Çanakkale

Balıkesir

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

NO: 5231316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, BİLNUR, CAHİT SITKI TARANCI, GURUR, MEVLANA, PAZARYOLU, ÇÖL sk bölgelerinde 02/08/2021 09:00:00 - 02/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5096316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk/ MAVİGÖL mah DELFİN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 02/08/2021 12:00:00 - 02/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İzmir-Kemalpaşa: Mahallesi·, caddeler/sokaklar sarıçalı mah. zeamet mah. gökçeyurt mah. sarıçalı yolu kümeevler, sarıçalı sk. 502 sk. sarıçalı köyü i·ç yolu ve cıvarları. Saat 15.30 gibi gelmesi bekleniyor.

İzmir-Urla: Bsdemler Mah, caddeler/sokaklar bademler mahallesı 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 sokaklara elektrik 13.00'a kadar verilmeyecektir.

İzmir-Çeşme: Fahrettınpaşa mah. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 sokaklar ve çevresi. Saat 11 civarı gelecek.

İzmir Dikili: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Güzelbahçe: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Kınık: 15.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Aliağa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Ödemiş: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.

İzmir Seferihisa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.