ELEKTRİKLER KESİLİNCE, MAKİNEYE BAĞLI ENGELLİ OĞLU İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
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Esenler, Güncel

ELEKTRİKLER KESİLİNCE, MAKİNEYE BAĞLI ENGELLİ OĞLU İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, ( DHA) SOKAĞA çıkma yasağı sürerken Esenler'de bir ara elektrikler kesilince Rıdvan Türk, 4 yıldır makineye bağlı yaşayan oğlu için polisi arayıp, bahçede bulunan ve benzini biten jeneratörü için polisten yardım istedi.

19.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:45
ELEKTRİKLER KESİLİNCE, MAKİNEYE BAĞLI ENGELLİ OĞLU İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, ( DHA) SOKAĞA çıkma yasağı sürerken Esenler'de  bir ara elektrikler kesilince Rıdvan Türk, 4 yıldır makineye  bağlı yaşayan oğlu için polisi arayıp, bahçede bulunan ve benzini biten jeneratörü için polisten yardım istedi. Polis ise benzini hemen temin edip aileye ulaştırdı.

Menderes Mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır yatağa ve makineye bağımlı olarak Serebral Palsi (Beyin Felci) tedavisi gören 11 yaşındaki engelli Muhammed Türk'ün babası Rıdvan Türk ise hemen elektrik arıza ihbar hattını arayarak durumu anlattı. Telefondaki görevli de arızanın kısa zamanda çözüleceğinin bilgisini verdi.

8 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle Baba Rıdvan Türk ise herhangi bir olumsuzluk durumlarında engelli oğlunun tedavisinin aksamaması için evin bahçesinde bulundurduğu jeneratör için '155 Polis ihbar' hattını arayarak polislerden yardım istedi. Polis telsizinden yapılan anons sonrası Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis ekipleri, en yakın akaryakıt istasyonundan engelli Muhammed için evin bahçesinde duran jeneratöre benzin aldı. Kısa sürede ailenin yanına gelen polis ekipleri, bidon içindeki benzini aileye teslim etti. Baba Rıdvan Türk ise gelen polislere teşekkür etti. Bu arada bir süre sonra mahallenin kesilen elektrik arızası da BEDAŞ tarafından giderildi.

ALLAH RAZI OLSUN BİZE YARDIMCI OLDULAR"

Rıdvan Türk, "Gece elektriklerimiz gitti. Engelli çocuğumuz var bir tane. Makineye bağlı olduğu için şarjı uzun dayanmıyor. Bu yüzden evin bahçesinde jeneratör sürekli duruyor. Çoğu zaman belli olmuyor, elektrik kesintisi olduğu zaman çalıştırmak zorundayım. Sokağa çıkma yasağı da var bu yüzden polislerden yardım istedim. Allah razı olsun polislerden işimizi gördüler. Az önce de elektriklerimiz geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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