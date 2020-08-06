Elektrikle balık avlamak isterken akıma kapıldığı iddia edilen kişi öldü
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Elektrikle balık avlamak isterken akıma kapıldığı iddia edilen kişi öldü

Adana'da elektrik kullanarak balık avlamak isteyen kişinin akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Elektrikle balık avlamak isterken akıma kapıldığı iddia edilen kişi öldü
06.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:50

Adana'da elektrik kullanarak balık avlamak isteyen kişinin akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki derede balık tutmak istelen Kadir Muğultay, suya elektrik vererek avlanmak istedi. Akıma kapılan Muğultay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Muğultay'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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