Elektrikle balık avlamak isterken akıma kapıldığı iddia edilen kişi öldü Adana'da elektrik kullanarak balık avlamak isteyen kişinin akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Adana'da elektrik kullanarak balık avlamak isteyen kişinin akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki derede balık tutmak istelen Kadir Muğultay, suya elektrik vererek avlanmak istedi. Akıma kapılan Muğultay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Muğultay'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA