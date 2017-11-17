Elektrikle Balık Avı Ölüm Getirdi

Kars'ta balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.



Kent merkezine bağlı Yağıkesen köyünde oturan S.K, V.K. ile E.Ş, balık avlamak üzere dereye gitti. Üç arkadaş, kablo atarak dereye akım verdi.



Bu sırada, suya giren S.K, akıma kapılıp yaşamını yitirdi. S.K'nin cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



V.Kb ile E.Ş, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.