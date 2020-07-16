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Elektrikçilere özel online platform

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye'deki elektrikçiler için geliştirdiği online platform GEP CLUB'ı hayata geçirdi.

Elektrikçilere özel online platform
16.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:57

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye'deki elektrikçiler için geliştirdiği online platform GEP CLUB'ı hayata geçirdi.

Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmaya odaklanan Günsan, Türkiye çapında elektrikçileri ve tüm iş ortaklarını kazançlı online bir platformda buluşturuyor. GEP CLUB adı verilen platform elektrikçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Verilen bilgilere göre tüm elektrikçileri bir araya getirerek tek bir sistemde buluşturan platform ile elektrikçiler Günsan ürünlerine ve kampanyalarına, e-öğrenimlerine ve teknik kaynaklara kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca satın aldıkları ürünlerden puan kazanacak, puanlarını teknolojiden giyime, farklı kategorilerde binlerce hediye alternatifinde kullanabilecek.

Elektrikçilere avantajlar sunan ve elektrikçileri tek bir sistemde buluşturan uygulama, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın konuk olduğu webinar semineriyle şirketin bayilerine tanıtıldı. Günsan Satış Direktörü Ümit Deveci, Günsan Kanal Mükemmellik Müdürü Özgür Bozdoğan ve Günsan Türkiye Bayi Satış Müdürü Enis Ademoğlu, elektrikçilerin hayatını kolaylaştıran ve dijital dünyada rekabette öne çıkarak, yeni deneyimler elde etmelerine katkı sağlayacak GEP CLUB ile ilgili bilgiler verdi.

"Sektörü ilklerle buluşturuyoruz"

Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay ayıran şirketin dijitalleşme yatırımlarını da arttırdığını söyleyen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, "Tüm iş ortaklarımızı tek noktada birleştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz GEP CLUB platformu, hızla dijitalleşen dünyada sektörümüz için de bir ilke imza atacak. Yaptığımız birçok çalışma sektörümüzün gelişimine ve değişimine katkıda bulunuyor. "Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Radius App de bunun en güzel örneklerinden biriydi." dedi. Son yıllarda büyük veri ve verinin analizine odaklandıklarını belirten Çapan, "GEP CLUB ile iş ortaklarımızla iletişimimizi ve etkileşimimizi artıracağımız bir platform kurmayı hedefledik. Bütünleşik pazarlama (Omni-Channel) yaklaşımımız ile iş ortaklarımıza hem online hem de offline dokunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, aramızdaki iş birliğini artırmak ve bu sinerji ile iş süreçlerinde verimlilik elde etmek istiyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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