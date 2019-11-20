Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü
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Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü

HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, bir evde onarım yapan elektrikçi Seyfettin Balin (25) akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

20.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:46
Elektrikçi genç, akıma kapılarak öldü

HAKKARI'nin ilçesinde, bir evde onarım yapan elektrikçi Seyfettin Balin (25) akıma kapılarak, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam ilçeye 20 kilometre mesafede bulunan Yukarı Uluyol köyünde meydana geldi. Elektrikçi Seyfettin Balin, Yukarı Uluyol köyündeki bir evin elektrik tesisatında onarım yaparken akıma kapıldı. Köylülerin vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balin'i ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Seyfettin Balin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balin, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

 


Kaynak: DHA
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