Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek

Elektrik ve su için aboneliklerde harcanan zaman tarih olacak. Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su ve elektrik aboneliklerine taşınıyor.

ZAMAN KAYBETMEDEN E-DEVLETTEN YAPILABİLECEK

Elektrik aboneliği ve su aboneliğini vatandaşlar artık yeni başlayan 'dijital' abonelik sistemi ile e-devlet üzerinden zaman kaybetmeden yapabilecek. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

UYGULAMA 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

E-devlet uygulamarındaki artış ile birlikte bir çok resmi işlemin dijital ortama taşınmasına, elektrik ve su abonelik işlemlerinin de eklenmesi vatandaşlara büyük bir rahatlık sağlayacak. Alınan bilgiye göre 1 Ocak itibariyle aboneliklere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.