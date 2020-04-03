Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, çalışan ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla sayaç okumalarının yapılamayacağı bölgelerde elektrik ve doğal gazda 3 ay süreyle "kıyasen fatura düzenlemesi" gerçekleştirilecek.
03.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:21
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, çalışan ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla sayaç okumalarının yapılamayacağı bölgelerde elektrik ve doğal gazda 3 ay süreyle "kıyasen fatura düzenlemesi" gerçekleştirilecek.
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Kaynak: Dunya.com