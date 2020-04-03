Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, çalışan ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla sayaç okumalarının yapılamayacağı bölgelerde elektrik ve doğal gazda 3 ay süreyle "kıyasen fatura düzenlemesi" gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, çalışan ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla sayaç okumalarının yapılamayacağı bölgelerde elektrik ve doğal gazda 3 ay süreyle "kıyasen fatura düzenlemesi" gerçekleştirilecek. Kaynak: Dunya.com