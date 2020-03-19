Elektrik ve doğalgaz işlemleri evden yapılabilecek
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Fatih Dönmez, Güncel

Elektrik ve doğalgaz işlemleri evden yapılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini firma şubelerine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak online olarak evlerinden yapabileceklerini duyurdu.

19.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:23
Elektrik ve doğalgaz işlemleri evden yapılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini firma şubelerine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak online olarak evlerinden yapabileceklerini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Korona Virüs' salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların başta olmak üzere tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini firmaların Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak online kanallar üzerinden evlerinden yapabileceğini duyurdu.

Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak yaptığı paylaşımda, 81 ilin doğalgaz işlemleri için 'Alo 187', elektrik işlemleri için 'Alo 186' aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği, diğer işlemler için de gerekli desteğin alınabileceği, vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması üzerinden arıza ihbarı bırakabilecekleri, fatura ödeme işlemlerinin ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabileceği bilgileri yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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