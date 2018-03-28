Elektrik ve Doğalgaz Fiyat İstatistikleri

Konutlarda geçen yılın temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 41,3 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ortalama 112,2 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 41,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler geçen yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 41,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 40,8 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 26,3 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 23,3 kuruş ödeme yaptı.

Doğalgaz fiyatları

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğalgaz için ortalama 112,2 kuruş ödendi. Konutlarda 1 metreküp doğalgaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 113,5 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 111,5 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 111,7 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğalgaz için söz konusu dönemde ortalama 90,6 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğalgaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 88,2 kuruş ödedi.