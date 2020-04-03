Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Karantina, Karabük, Güncel

Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı elektrik ve doğal gaz sayaç okuma değişikliğinin karantina bölgesi ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde uygulanacağını açıkladı.

03.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:22
Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı elektrik ve doğal gaz sayaç okuma değişikliğinin karantina bölgesi ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde uygulanacağını açıkladı.

İl Başkanı Altınöz, EPDK'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla elektrik ve doğal gaz sayaçlarının okunmalarında yapılan düzenlemeyle ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Son birkaç gündür elektrik ve doğal gaz faturalarının oluşturulması için sayaç okuma işleminin yapılmayacağı ve son yılların tüketimdeki ortalaması alınarak faturalandırılma yapılacağı ile ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmaların meydana geldiğini ifade eden Altınöz, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile bugün sabah saatlerinde bir görüşme yaptım. Bakanımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bu yönde alınan bazı kararların olduğunu, fakat korona virüs ile mücadele kapsamında kıyasen faturalandırma işlemlerinin sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacağını ifade etmiştir. Karabüklülere de selamını ileten Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesinin asla söz konusu olmayacağını da açık bir şekilde belirtmiştir. Bakanımız, EPDK tarafından kamuoyunun aydınlatılması için bir basın açıklaması yapılacağını da belirtmiş ve nitekim EPDK'nın söz konusu açıklaması basın yayın kuruluşlarında yer almıştır ve hatta Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basınımıza da EPDK'nın bu açıklaması servis edilmiştir. Öte yandan EPDK tarafından elektrik ve doğal gaz faturalarının son yılların ortalamasından oluşan kıyasen faturalandırma işleminin Karabük ilimizde uygulanması şu an için söz konusu değildir" dedi.

Uygulamanın yapılacağı bölgeler

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkenin tamamında uygulanmayacağını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Aşağıda yer alan bölgeler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecek. Söz konusu düzenleme şu hususlarda yapılacak. Karantinaya alınan bölgelerde. İdari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde. Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Mahsuplaşma sonucu fazla alınan tutar olursa ya da itiraz edilir ise tüketicilere muhakkak iade edilecek. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil önceki iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecek. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek ve doğru bilgi içermeyen haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına lütfen itibar edilmemesi gerektiğini bir kere daha vurgulamak isterim." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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