Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları İstatistikleri Açıklandı

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, 2017 yılı ikinci altı aylık dönemde ortalama 41,2 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci yarı (Temmuz-Aralık) 'Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları' verisini açıkladı. Buna göre konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2017 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh'in altında ortalama 41,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 40,8 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 26,3 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 23,3 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 112,2 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2017 yılı ikinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 113,5 kuruş, 522 - 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 111,5 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 111,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 90,6 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı ikinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 88,2 kuruş ödedi. - İSTANBUL