Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri
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Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri

23.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:27

Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 71,2 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 182,6 kuruş ödeme yapıldı.

Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri

Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 71,2 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 182,6 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 71,2 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan 1000 kilovatsaatin altında ortalama 71,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 70,6 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 58,6 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 75,7 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 51,5 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 182,6 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 185,9 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 182,3 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 180,2 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 189 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 184,2 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 188,3 kuruş ödedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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