Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri

27.09.2019 10:16

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 53,8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 53,3 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 48,1 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 43,1 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 136,8 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 134,7 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 135,4 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 167 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 136,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 168,6 kuruş ödedi.

Kaynak: AA