Elektrik ve Doğal Gaz Faturaları Neye Göre Gelecek? Bir süredir beklenen açıklama dün akşam saatlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı.

Bir süredir beklenen açıklama dün akşam saatlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Kurum, yaptığı açıklama ile elektrik ve doğalgaz sayaçlarının 3 ay süreyle okunmamasına karar verdi.

Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra dünyanın dört bir tarafına yayılan yeni tip koronavirüs salgını, hayatı neredeyse durma noktasına getirmişti. Salgının önünü kesmek isteyen ülkelerin birçoğu sokağa çıkma yasağı ilan ederlerken, yasağın olmadığı ülkelerde ise insanlar kendilerini evlerine kapatmışlardı. Türkiye'deki kurumlar ise ardı ardına çeşitli önlemler almaya başlamışlardı. Restoranların kapanmasından başlayan süreç, şehirleri arası seyahat yasağına kadar uzanmıştı. Bu kararlara bir yenisini daha ekleyen EPDK, üç ay süreyle elektrik ve doğalgaz sayaçlarının okunmayacağını söyledi.

Elektrik ve doğalgaz faturaları nasıl hazırlanacak?

EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak ancak tüketiciye geçmiş dönem tüketim ortalamalarına göre fatura kesilmeye devam edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

Kısaca elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, önceki kullanımlarınızın ortalamasına göre size fatura kesecekler. 3 aylık sürenin sonunda gelip sayaç kontrolü yapacak olan kurumlar, kestikleri faturaların üzerinde ya da altında kullanım varsa, buna göre düzeltme yapacaklar.